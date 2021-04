Leonardo, quando esce la Stagione 2 della serie RAI?

La fiction andata in onda su Rai1 con Aidan Turner nei panni del genio Leonardo da Vinci è stata un grande successo ed ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione come confermato dal produttore Luca Bernabei. La co-produzione internazionale ha saputo conquistare il pubblico raccontando la vita del genio del Rinascimento tra storia e finzione.

L’espediente narrativo che rende la serie un crime mistery e non un documentario, ovvero l’omicidio di Caterina da Cremona (Matilda De Angelis), con la conseguente l’accusa di essere un assassino ha permesso agli autori di raccontarci la vita artistica e personale di Leonardo dai primi giorni nella bottega del Verrocchio, passando per il periodo milanese con Francesco Sforza fino al ritorno a Firenze per dipingere la Battaglia di Anghiari nel Salone dei Cinquecento.



Creata da Frank Spotnitz e Steve Thompson la serie è stata prodotta da Lux Vide, Big Light Productions, Rai Fiction, Sony Pictures Television e France Télévisions. Proprio il produttore di Lux Vide, Luca Bernabei, ha anticipato qualcosa sulla seconda stagione in un’intervista con Tv sorrisi e canzoni: "Parleremo di un Leonardo segreto a Roma" ed ha aggiunto: "le prime due puntate hanno avuto un boom di ascolti e non era scontato con una fiction che parlava di arte e cultura ed è la dimostrazione che si possono raccontare belle storie importanti anche al grande pubblico: se si offrono belle cose, gli spettatori le guardano".

Leonardo si trasferì a Roma nel 1514 ed entrò in contatto con altri grandi artisti quali Raffello e anche Michelangelo, con cui non aveva un grande rapporto fin dai tempi di Firenze.

Non c’è ancora una data per l’inizio delle riprese della seconda stagione, considerando l'imponente produzione e anche le restrizioni a causa della pandemia con i possibili ritardi, forse dovremmo aspettare fino alla fine del 2022 o l'inizio del 2023 per rivedere Aidan Turner nei panni di Leonardo.



Leggete la nostra recensione di Leonardo e scoprite la storia della sua infanzia nel nostro approfondimento.