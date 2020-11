Leonardo: la serie Rai sul genio Da Vinci si mostra nel trailer ufficiale

Sarà Aidan Turner ad interpretare Leonardo Da Vinci. Un compito di certo non facile, ma la serie Rai si propone di rappresentare al meglio il genio dell'artista, approfondendo al contempo molti aspetti della sua vita privata.

Come è possibile vedere dal trailer pubblicato su Repubblica, gli autori hanno deciso di concentrarsi sull'inizio della carriera artistica di Leonardo, dai primi lavori commissionatigli in quanto promettente allievo del Verrocchio. Da qui avremo modo di apprezzare l'evolversi del suo pensiero, la sua passione per l'anatomia e lo studio scientifico della realtà.

Secondo quanto riferito in precedenza, l'idea è quella di legare ciascuna puntata ad un'opera fondamentale prodotta da Leonardo, per poi approfondire la vita personale dell'artista, dall'aspetto sentimentale ai contrasti con diverse figure storiche appartenenti all'epoca rinascimentale.

"L'arte è la più nobile delle imprese. Soltanto l'arte sa prendere la pena e la sofferenza della vita e trasformarle in bellezza", recita Turner. Al suo fianco troviamo Giancarlo Giannini, che interpreterà il maestro Andrea Verrocchio; Matilda De Angelis indosserà i panni dell'amica Caterina Da Cremona mentre Freddie Highmore sarà Stefano Giraldi, giovane investigatore del Podestà impegnato ad indagare sul protagonista.

Per il momento la serie non ha una data di uscita: arriverà prossimamente su Rai1. Per saperne di più vi rimandiamo al teaser trailer di Leonardo.