Leonardo: spiegazione del finale di stagione e di quel grande colpo di scena

Con un successo incredibile e quasi insperato, Leonardo si è confermata una delle serie televisive dell'anno, andando ad appassionare milioni di fan, che hanno potuto assistere a una produzione italiana dal sapore e dal livello internazionale. Già confermato per una seconda stagione, lo show incentrato su Leonardo da Vinci ci ha davvero stupito.

Abbiamo visto insieme chi era davvero Caterina da Cremona della serie TV Leonardo, ma oggi vogliamo parlare del finale della prima stagione, concentrandoci sul grande colpo di scena, e su quale potrebbe essere il futuro della serie. Vi avvisiamo che faremo spoiler sul primo ciclo di episodi di Leonardo. Se ancora non l'avete recuperato, vi invitiamo a non procedere oltre nella lettura, e a tornare in un secondo momento.

Un colpo di scena

Nei momenti finali del primo arco narrativo del prodotto, assistiamo a degli attimi concitati, con il rischio di impiccagione di Leonardo (Aidan Turner). Fortunatamente, pochi attimi prima dell'esecuzione, Stefano Giraldi (Freddie Highmore) e Salai portano alla luce una lettera di Caterina da Cremona (Matilda De Angelis), che accusava Sanseverino della morte di Gian Galeazzo Sforza, avendo ucciso quindi lui stesso la donna, con il medesimo veleno.

Dopo aver fatto salva la vita di Leonardo, scopriamo la verità su quanto accaduto, ben diversa anche da questa visione: Leonardo, di fatto, aveva sì avvelenato Caterina, ma per proteggerla. Dopo averle somministrato un antidoto, il genio aveva sostituito il corpo della donna con un cadavere procuratogli dal professore di Pavia, il quale aiutava Leonardo con gli studi di anatomia.

Riuscendo a salvare Caterina e il piccolo Francesco dalla ricerca de Il Moro, Leonardo e la donna amata si salutano, con la giovane che parte, allontanandosi dal genio. Finché Sanseverino è vivo, i due non potranno ricongiungersi. Da questo punto in poi, probabilmente, inizierà la trama della seconda stagione.

In chiusura, vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione della serie TV Leonardo.