Leonardo, la vera storia del dipinto 'Leda col cigno': cosa c'è di vero nella serie TV

Il grande successo della serie andata in onda su Rai1, Leonardo, ha scatenato grande curiosità intorno al personaggio di Caterina da Cremona (Matilda de Angelis) e avvicinato moltissime persone alla storia del grande genio del Rinascimento fiorentino: Leonardo da Vinci (Aidan Turner).

La serie si è presa delle libertà storiche per raccontare la vita privata e artistica di Leonardo, Caterina Da Cremona è ispirata a dei bozzetti del pittore tra cui La Testa di Fanciulla (La scapigliata) e Leda col cigno come dichiarato dal produttore Luca Bernabei a Repubblica, grazie a quei disegni i creatori della serie Frank Spotnitz e Steve Thompson hanno dato vita al personaggio femminile.

Una delle tante teorie di storici e studiosi che ruotano intorno al dipinto perduto della Leda col cigno, vorrebbe la celebre Scapigliata, conservato nella Galleria nazionale di Parma, come studio preparatorio per la Leda, il dipinto perduto su tavola databile al 1505-1510. Un altro studio preparatorio è la Testa di Leda, un disegno a gessetto rosso conservato al Castello Sforzesco di Milano.



Nel 1590 l'originale venne ricordato in Francia da Lomazzo, nelle raccolte reali, assieme alla Gioconda, nel 1625 Cassiano dal Pozzo, viaggiatore e collezionista d’arte, testimonia la presenza dell’opera a Fontainebleau (Francia) sebbene sia in cattive condizioni conservative:

“Una Leda in piedi, quasi tutta nuda, col cigno e due uova a' piè della figura dalle guscia delle quali si vede esser usciti quattro bambini. Questo pezzo è finitissimo, ma alquanto secco, in ispecie il petto della donna” scriveva da Lomazzo.

Tuttavia alla fine del XVII secolo se ne persero definitivamente le tracce, ad oggi si conoscono almeno nove copie di questo dipinto di Leonardo che suscitò grande ammirazione all’epoca, realizzate da allievi e imitatori.



Nella serie televisiva il dipinto viene distrutto da Leonardo come parte del suo piano per salvare Caterina e suo figlio Francesco dalle grinfie di Ludovico Maria Sforza, detto il Moro. Non doveva restare nessuna opera che potesse in qualche modo rivelare il volto di Caterina per far sì che il suo piano riuscisse.



Leonardo aveva avvelenato Caterina per proteggerla e le aveva poi somministrato un antidoto per permettere alla donna e al suo bambino di continuare a vivere. L'artista sostituì il corpo di Caterina con quello di un’altra donna, cadavere procuratogli dal professore di Pavia che aiutava Leonardo con gli studi di anatomia. L’unico disegno di Caterina che sopravvive è quello sottratto dal figlio Francesco dalla bottega di Leonardo.

La serie intreccia quindi la storia con la finzione dando una spiegazione più o meno plausibile alla sparizione del dipinto, legato al "sacrificio" di Leonardo di bruciare quella che forse era l'opera a cui era più attaccato essendo Caterina il suo primo amore, il suo amore platonico, la sua musa, consigliera e ispiratrice.

