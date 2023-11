I leoni di Sicilia oggi: il video che immagina Miriam Leone e gli altri nel XXI secolo

Come sarebbero i protagonisti de I Leoni di Sicilia ai giorni nostri? La risposta ci arriva grazie alla piattaforma di streaming on demand Disney+, che in queste ore ha lanciato un nuovo video promozionale de I leoni di Sicilia, la nuova serie con protagonista Miriam Leone.

Nel video, diretto da Paolo Genovese e disponibile nel player all'interno dell'articolo, il regista della serie originale italiana immagina come sarebbero i Florio e altri personaggi della saga in versione contemporanea: i protagonisti sono ritratti in abiti moderni mentre svolgono gesti della nostra quotidianità, come scattarsi selfie, guidare auto di lusso e persino fare surf, il tutto nella cornice della Palermo dell’epoca in cui è ambientata la serie.

Ricordiamo che tutti gli 8 episodi della serie originale italiana Disney+ I Leoni di Sicilia, diretta da Paolo Genovese e tratta dall’omonimo bestseller di Stefania Auci che racconta l’avvincente storia della famiglia siciliana dei Florio, sono ora disponibili sulla piattaforma di streaming on demand della Disney. La serie è prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica e da Raffaella Leone e Marco Belardi per Lotus Production, una società Leone Film Group, ed è stata scritta da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale de I leoni di Sicilia.