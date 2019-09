Leslie Grossman mostra un dietro le quinte di American Horror Story: 1984

È finalmente cominciata la nuova stagione della serie antologica horror più famosa. Abbiamo visto che il primo episodio di American Horror Story ha diversi easter egg dei film slasher di quel decennio, ora l'attrice Leslie Grossman ha condiviso con i fan una foto scattata sul set dello show.

L'interprete ha voluto mostrare sul suo account Instagram un'immagine che la ritrae insieme a Zach Villa, che presta il volto per il personaggio del serial killer Richard Ramirez/The Night Stalker. Leslie scherza commentando: "Stasera sul canale FX inizia American Horror Story: 1984, inoltre guardate la prossima foto per vedere una scena tagliata in cui non sono mai stata così bella. PREGO NON C'È DI CHE".

In effetti, come potete vedere nel post presente in calce alla notizia, l'espressione dell'attrice non è delle migliori. Oltre a lei nelle puntate della serie troveremo Billie Lourd, Emma Roberts, Cody Fern e John Carrol Lynch, mentre saranno assenti Sarah Paulson e Evan Peters, presenti invece nelle stagioni precedenti. Anche Jessica Lange ha confermato che non tornerà più nello show, nonostante la grande amicizia che la lega ai suoi colleghi del cast.

Non sappiamo ancora quando sarà disponibile la nuova stagione in Italia, in attesa della nostra recensione vi lasciamo con questa notizia in cui è stato svelato un dettaglio nella seconda puntata di American Horror Story: 1984.