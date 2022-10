Leslie Jordan è morto dopo un incidente d'auto: la star di Will&Grace aveva 67 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo. L'attore, drammaturgo e cantante statunitense Leslie Jordan è morto quest'oggi all'età di 67 anni a seguito di un incidente d'auto.

Jordan, molto conosciuto nel mondo seriale grazie ai suoi numerosi ruoli in tanti show televisivi, è deceduto quest'oggi lunedì 24 ottobre dopo aver avuto un'emergenza medica ed essersi schiantato con la sua auto contro un edificio, come ha riportato TMZ in queste ultime ore. Ulteriori dettagli non sono stati ancora rivelati.

Originario di Chattanooga, nel Tennessee, l'attore ha preso parte a molte serie tv, come Ally McBeal, Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman, Star Trek: Voyager, Reba, Boston Public, Hidden Palms, Boston Legal, Jarod il camaleonte, Nash Bridges, Ugly Betty, Hearts Afire e Call me Kat.

Conosciuto da molti per le sue interpretazioni in American Horror Story, la serie horror antologica creata da Ryan Murphy alla quale Jordan ha preso parte per tre volte, nella terza, nella sesta e nella nona stagione, il suo ruolo più famoso è sicuramente stato quello di Beverly Leslie in Will & Grace, che gli è valso un Emmy Award nel 2006. Nel 2021, Jordan ha pubblicato il suo album di debutto, Company's Comin', che lo ha visto collaborare con artisti del calibro di Dolly Parton, Eddie Vedder e Brandi Carlile.