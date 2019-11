Leslie Mann protagonista della nuova serie tv sci-fi di Amazon, The Power

Amazon Prime Video ha deciso di sviluppare un adattamento televisivo del romanzo The Power, di Naomi Alderman. La serie tv di genere sci-fi avrà tra i suoi protagonisti l'attrice Leslie Mann.

Su Amazon Prime Video andranno presto in onda 10 episodi di una nuova serie tv, The Power, basata sull'opera sci-fi dal medesimo titolo pubblicata nel 2016 e scritta da Naomi Alderman.

Secondo la sinossi fornita da The Wrap, "The Power è ambientato in un mondo dove tutte le ragazze adolescenti sviluppano il potere di folgorare le persone con una scarica elettrica, e la possibilità di rivegliare la stessa abilità anche nelle donne adulte".

Nello show diretto da Reed Morano (The Handmaid's Tale, Billions), Leslie Mann interpreterà Margot Cleary-Lopez, "una politica americana dalla carriera in ascesa, una delle poche donne in un mondo fatto principalmente di uomini, e in possesso di un dubbio gusto in fatto di giacche secondo i troll del web. Vivace, affascinante e incredibilmente intelligente, Margot realizza quanto l'entità del potere risieda nella forza, più che nell'autorità. Mentre la sua carriera prende un'inaspettata svolta in positivo, a pagare le spese del suo successo sono il marito Rob e la figlia Jo; per uno di loro, dove prima c'era del conflitto, ora arriva una maggiore comprensione, ma per l'altro, dove prima c'era amore, adesso vi è solo sofferenza e tradimento".

Alderman è creatrice e produttrice esecutiva dello show, mentre Claire Wilson e Sarah Quintrell saranno co-produttrici esecutive. Whit Anderson, Stacy Osei-Kuffour e Rebecca Levene si occuperanno della sceneggiatura della serie.



Attualmente, Leslie Mann è sul grande schermo con Motherless Brooklyn, il film d'apertura della Festa del Cinema di Roma (qui trovate la nostra recensione di Motherless Brooklyn).