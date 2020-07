Leslye Headland sulla serie TV al femminile di Star Wars: 'E' scioccante sentirselo dire'

Già da qualche tempo abbiamo avuto la notizia che Leslye Headland sarà la regista di una nuova, misteriosa serie tv dell'Universo Star Wars con protagonista femminile.

La showrunner e regista arriva dalla riuscita serie Netflix "Russian Doll", che ha ideato insieme alla protagonista dello show Natasha Lyonne ed Amy Poehler. Lei, che fa parte della comunità LGBTQI+, si dice orgogliosa di poter rappresentare la diversità grazie al suo lavoro in uno spettacolo tanto massiccio quanto quello di Star Wars.

In effetti, la Headland è una delle poche cineaste ad entrare nella stanza dei registi della Lucasfilm, lei che fin da quando era bambina ama l'Universo di George Lucas ed ha un tatuaggio della principessa Leia a testimonianza di quanto sia appassionata.

Fino a pochi anni fa i posti per questo ruolo tanto ambito erano riservati sempre e solo a uomini. Un passo avanti per l'intera Galassia molto, molto lontana, e infatti Leslye non vuole perdere la sua grande occasione: "E' scioccante sentirselo dire" dice la regista, "anche se so che è vero perché sono pochi quelli ammessi a sedersi al tavolo, e ci sono molti altri che ancora non lo sono. E' un onore nel senso che mi sento molto grata e fortunata".

La cosa che la rende più felice è poter prendere delle decisioni importanti per lo spettacolo, avere il completo controllo sullo sviluppo del progetto: "La prima strada per arrivare nella stanza degli scrittori è quando qualcuno ti da una mano per riuscirci. La gioia più grande è quando leggo uno script di una giovane donna, o una donna di colore, o di uno scrittore della comunità LGBTQI+ e mi dico di inviarlo a quella determinata persona perché è un lavoro fantastico. E non perché sono altruista o una brava persona. Perché mi rende davvero felice".

Di cosa tratterà il nuovo atteso spettacolo? Non ci è dato ancora saperlo, e tutto resta nel più fitto mistero. Rimanete connessi per avere ulteriori informazioni al riguardo!