Lessons in Chemistry, Brie Larson condivide alcune foto dal set della serie Apple TV+

Brie Larson è uno dei volti più noti del recente Marvel Cinematic Universe e ora, l'interprete di Captain Marvel sta per diventare anche una delle attrici più in vista di Apple TV+ visto che, è stata scelta come protagonista di Lessons in Chemistry.

Basato sull'omonimo romanzo di Bonnie Garmus, Lessons in Chemistry segue Elizabeth Zott, una chimica degli anni '60 che si ritrova improvvisamente single, incinta e senza lavoro. Pur di crescere sua figlia in modo decoroso, la donna si trova costretta a condurre un programma di cucina ma questo, sarà per lei un pretesto per trasmettere alle donne tutta la sua passione per la chimica, convincendole a sfidare le regole a loro imposte dalla società in quegli anni.

Brie Larson ha così condiviso sui social alcune immagini dei lavori di produzione per questo show il cui debutto in streaming dovrebbe essere previsto entro la fine di quest'anno. L'attrice ha infatti postato prima una sua foto in compagnia del libro da cui la serie è tratta e poi, scatti dei suoi allenamenti, delle pietanze preparate proprio dalla sua Elizabeth e anche, una foto di lei impegnata a farsi acconciare i capelli in pieno stile anni '60.

Oltre a questo impegno con Apple TV+, presto Brie Larson tornerà con The Marvels nel MCU e pare proprio che in questa pellicola la sua eroina sarà più potente che mai.