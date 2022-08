Lessons in Chemistry: Brie Larson si mostra nelle nuove foto della serie Apple

Apple TV+ ha appena pubblicato delle nuove foto di Lessons in Chemistry, serie con Brie Larson basata sull'omonimo romanzo d'esordio più venduto dell'autrice, editrice scientifica e copywriter Bonnie Garmus.

Come possiamo immaginare dalle due foto che troverete in fondo all'articolo, la serie ci porterà negli anni '50, e vedrà come protagonista l'Elizabeth Zott di Larson, una donna che sogna di diventare una scienziata. Zott prova a raggiungere il suo obiettivo finché non resta incinta e viene licenziata dal suo laboratorio. Sola a quel punto nella necessità di ritagliarsi uno spazio in una società che sembra averne poco per le donne, Elizabeth trova un lavoro in un programma di cucina, con il quale si propone di insegnare a donne (e... uomini) molto più che semplici ricette. Tutto questo mentre desidera il ritorno alla sua vera vita: quella dedicata alla scienza.

Nel cast insieme a Larson ci saranno anche Lewis Pullman, Aja Naomi King, Stephanie Koenig, Patrick Walker, Thomas Mann, Kevin Sussman e Beau Bridges. A gestire i lavori in qualità di showrunner sarà Lee Eisenberg, noto per prodotti come WeCrashed e Little America. Le prime foto dal set di Lessons in Chemistry erano arrivata circa un mese fa da Brie Larson, ma adesso gli scatti ufficiali ci permettono di entrare nel vivo, e vedere l'attrice in azione: date un'occhiata in fondo all'articolo!