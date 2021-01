Lessons in Chemistry, Brie Larson sarà la star della nuova serie Apple

Gli impegni con Marvel non impediscono a Brie Larson di dedicarsi anche ad altri progetti: messa momentaneamente da parte la sua Carol Danvers, la star di Room è pronta a rivestire il ruolo di protagonista in Lessons in Chemistry, il nuovo show prodotto da Apple.

Tratta dal romanzo d'esordio di Bonnie Garmus e adattata dall'autrice di Erin Brockovich Susannah Grant, Lessons in Chemistry sarà ambientata negli anni '60 e seguirà le vicende di Elizabeth Zott, interpretata appunto da Larson, una donna che coltiva il sogno di diventare una scienziata in un mondo in cui le donne sono ancora relegate al ruolo unico di madri e casalinghe.

La nostra si ritroverà, però, a dover affrontare una gravidanza sola e senza lavoro: per far fronte alla situazione, Elizabeth accetterà quindi di condurre un programma di cucina tramite il quale, però, cercherà di trasmettere ai propri spettatori qualcosa in più di una semplice ricetta, continuando nel frattempo a coltivare il suo vero sogno.

L'esordio di Lessons in Chemistry è previsto per il 2022 e segnerà quindi il ritorno di Larson sul piccolo schermo dopo i tanti successi messi in fila al cinema, nonché la seconda collaborazione dell'attrice con Apple. Recentemente, intanto, la nostra Brie Larson ha mostrato ai fan la sua incredibile palestra casalinga messa su per allenarsi in vista di Captain Marvel 2.