Lethal Weapon 3: online il video promo della nuova stagione

Nel nuovo video promozionale di Lethal Weapon vediamo Seann William Scott nel ruolo che è stato di Clayne Crawford, come co-star di Damon Wayans, cioè.

Il video mostra proprio il momento in cui il nuovo personaggio si unisce all'LAPD. Il motivo per il quale la serie ha subito questo cambiamento fondamentale è la cattiva condotta di Crawford sul set e i cattivi rapporti dello stesso con Wayans. La fine della seconda stagione ha fatto in modo di far uscire il personaggio, Martin Riggs, platealmente, lasciato a morire cioè, dopo essere stato colpito dallo sparo della pistola del fratello.

Nella clip che potete vedere nel player invece, William Cole beve alcune birre con Roger Murtaugh. Murtaugh dice a Cole che prende "molto seriamente questa cosa della partnership". Da lì, assistiamo poi a una scena nella quale i due personaggi si trovano sul tettuccio di un camion fuori controllo in classico stile Arma Letale.