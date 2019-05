Lethal Weapon, la FOX cancella ufficialmente la serie dopo tre stagioni

Dopo la fine della seconda, comunque non così riuscita stagione, è cominciato un calvario interminabile per Lethal Weapon. I problemi con Clayne Crawford hanno infatti portato al suo licenziamento e all'arrivo di Seann William Scott nella terza stagione, che però è adesso ufficialmente l'ultima della serie.

L'annuncio (non così inaspettato, a dire il vero) arriva direttamente dalla FOX, che ha deciso di sopprimere lo show dopo tre stagioni, per tanti e diversi motivi tenuti ovviamente celati. Prima di tutto, gli ascolti traballanti e la qualità claudicante degli episodi, nonostante un'accoglienza mediamente buona dei fan, specie poi in relazione al nuovo protagonista.



In secondo luogo, le colpe sarebbero da addossare all'altro protagonista, quello storico, Damon Wayans, che dopo il finale della terza stagione (per altro chiusasi con un bel cliffhanger) aveva sottolineato la sua insicurezza nel ritornare per una quarta stagione, affermazione poi prontamente ridimensionata pochi giorni dopo. Quali che siano le ragioni, comunque, Lethal Weapon termina qui.



Non è detto che qualche canale possa subentrare in futuro nell'acquisizione del progetto, ma al momento non sembra esserci alcuna intenzione di continuare neanche da parte degli attori, il che dovrebbe mettere la parola fine a una produzione decisamente travagliata ma apprezzata.



Siete dispiaciuti per la cancellazione di Lethal Weapon? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.