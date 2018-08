Lethal Weapon, prime foto ufficiali della terza stagione con Sean William Scott

Dopo il finale della seconda stagione di Lethal Weapon, è scoppiato il caso: Damon Wayans è intervenuto sui social per accusare il collega Clayne Crawford di "violenze verbali" sul set, sfociate poi continui litigi tra i due dopo una ferita subita da Wayans durante le riprese di un episodio diretto da Crawford.

Da lì sono iniziati i vari report su di un comportamento passivo aggressivo e violento dell'attore, che ricordiamo nella serie interpretava Martin Riggs. Sono poi arrivate le scuse di Crawford e altro materiale che, rilasciato online, documentava attentamente il comportamento dell'attore, alla fine licenziato dalla FOX.



Dopo il polverone, comunque, la serie è stata rinnovata per una terza stagione, dove verrà introdotto un nuovo personaggio al posto di Riggs da affiancare al Roger Murtaugh di Wayans. Il nuovo protagonista avrà il volto di Sean William Scott e si chiamerà Wesley Cole, padre e veterano di guerra. Grazie a Weekly US, così, oggi possiamo mostrarvi le prime immagini ufficiali della terza stagione di Lethal Weapon, che vedono insieme ai protagonisti già conosciuti anche Scott nei panni di Cole.



Tempo fa, durante le riprese del primo episodio della nuova stagione, Damon Wayans dichiarava sulla new entry: "Stiamo finendo di girare il primo episodio e devo dire che si nota un clima più leggero e rilassato, dentro e fuori dal set. Sean è un grande attore e porta una ventata d'aria fresca allo show. Ci stiamo tutti divertendo ed è quello che abbiamo intenzione di fare per tutta la stagione, senza complicazioni di alcun tipo. Le dinamiche tra i nostri personaggi saranno fantastiche".



La premiere della terza stagione di Lethal Weapon andrà in onda su FOX il prossimo 25 settembre.