Lethal Weapon rinnovato con Sean William Scott al posto di Clayne Crawford

La Fox e la Warner Bros. TV hanno rinnovato Lethal Weapon per una terza stagione e assunto Seann William Scott per sostituire il licenziato Clayne Crawford.

Come saprete, FOX e lo studio di produzione Warner Bros. Television hanno deciso di licenziare l'attore dopo le recenti, ennesime accuse di atteggiamenti offensivi e altre intemperanze sul set. Crawford, infatti, aveva alle spalle una lunga storia di provvedimenti disciplinari per atteggiamenti offensivi e per aver creato un ambiente di lavoro ostile. La situazione era peggiorata fino al punto in cui alcuni membri del cast e dello staff avevano dichiarato di sentirsi a disagio in sua presenza. Cattivi rapporti anche con la co-star della serie, Damon Wayans, che ormai avevano finito per ignorarsi completamente sul set.

Crawford, in seguito alle accuse e al licenziamento, ha dichiarato in un comunicato: “È vero, nelle ultime due stagioni di Lethal Weapon sono stato redarguito un paio di volte”.

L’attore ha poi continuato: “Apprezzo e rispetto il lavoro di tutte le persone coinvolte. Siamo come una famiglia, e sono assolutamente dispiaciuto se la mia passione per le cose fatte bene non abbia fatto sentire qualcuno a suo agio sul set o poco valorizzato per i suoi sforzi. Inoltre, mi scuso con tutti i membri del cast e della troupe per la cattiva pubblicità che Lethal Weapon sta ricevendo a causa di questi incidenti. È mia premura trattare tutti con dignità e gentilezza. Sono molto grato per il mio lavoro, e lo svolgo duramente. Ho verso i miei colleghi, la mia famiglia, il mio paese e soprattutto i fan la responsabilità di lavorare diligentemente. Spero continueranno a seguire me e lo show”.

La produzione ha ingaggiato Seann William Scott, noto per la sua partecipazione al franchise cinematografico di American Pie. Nel suo primo ruolo da regular per una serie televisiva, Scott interpreterà un nuovo personaggio che farà da partner al Murtaugh di Wayans. Alcune voci sostengono che il personaggio in questione sarà il fratello di Riggs.