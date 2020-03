Lettera al re: da oggi disponibile la nuova serie fantasy targata Netflix

Nella giornata di oggi, venerdì 20 marzo, Netflix ha messo a disposizione sulla propria piattaforma digitale di streaming tutti e sei gli episodi che compongono la prima stagione di Lettera al re, la nuova serie fantasy del colosso online.

Grazie al successo di The Witcher, la serie basata sui libri dedicati al celebre personaggio di Geralt di Rivia, il genere fantasy sembra essere diventato uno dei più apprezzati all'interno del catalogo della piattaforma streaming, che da oggi dà il benvenuto anche a questa nuovissima Lettera al re.

Questa è la sinossi ufficiale della serie 'Lettera al re è la storia di un principe spietato che minaccia di gettare l'oscurità nel mondo, quando un giovane cavaliere in addestramento di nome Tiuri intraprende un'epica ricerca per consegnare una lettera segreta al re. Lungo la strada, si ritrova inaspettatamente al centro di una profezia magica che predice l'ascesa di un eroe che può sconfiggere il principe e ristabilire la pace. Se sopravviverà al viaggio, Tiuri dovrà imparare cosa significa essere un vero cavaliere - e un vero leader'.

Scritta da Will Davies, la serie è basata sul classico romanzo olandese De brief voor de Koning, scritto da Tonke Dragt e pubblicato per la prima volta nel 1962. Nel cast, oltre al protagonista Amir Wilson (His Dark Materials), anche David Wenham (Il Signore degli Anelli), Omid Djalili (His dark materials), Peter Ferdinando (King Arthur: Legend of the Sword) e Ruby Serkis (National Treasure).

Che aspettative avete su questa nuova serie? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordiamo infine che è già presente sulla piattaforma una Top 10, che permetterà agli utenti di vedere quali sono gli spettacoli più seguiti nel proprio Paese all'interno della piattaforma streaming. Al momento in testa alle preferenze del pubblico c'è la nuova stagione di Elite, seguita da Riverdale e da Toy Boy.