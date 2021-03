Lettera al re, la stagione 2 non è ancora ufficiale: le parole di Thaddea Graham

Lettera al re, show targato Netflix, non ha ancora una seconda stagione confermata ufficialmente e ne ha parlato proprio in questi giorni Thaddea Graham, una delle star della serie basata sull'omonimo romanzo di Tonke Dragt. Tutti e sei gli episodi della prima stagione sono stati distribuiti dalla piattaforma streaming.

In un'intervista esclusiva a DigitalSpy:"Non abbiamo sentito né un sì né un no" ha dichiarato l'attrice riguardo una possibile seconda stagione dello show.

"Suppongo che sia un bene, che non sia stato un no definitivo, e penso che tutti noi torneremmo, voglio dire, chi non tornerebbe indietro, per andare a cavallo e combattere con le spade?".



Graham prosegue:"Penso che sarebbe molto divertente, e c'è molto da esplorare anche in quel mondo. Amo Iona, come personaggio. Voglio vedere cosa succede dopo con lei e Jaro, e se trova la via del ritorno. Ma sì, chi lo sa?".

Analizzando la prima stagione uscita lo scorso anno, DigitalSpy ha scritto:"Senza la buona volontà che questo franchise ha accumulato nel tempo nei Paesi Bassi, il pubblico internazionale potrebbe avere difficoltà a restare fedele a questo adattamento occasionalmente divertente ma in definitiva generico".

Per il cast di Lettera al re la serie è molto diversa dal libro dalla quale lo show prende spunto.

Se volete saperne di più potete leggere la recensione di Lettera al re su Everyeye, in attesa di sapere se verrà prodotta una seconda stagione.