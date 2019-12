Mai letto i libri di The Witcher? Lo fa Henry Cavill per voi in un nuovo video su Youtube

La saga di The Witcher ha raggiunto l'apice del successo solo dopo la pubblicazione dei tre videogiochi finora sviluppati da CD Projekt RED, nonostante i libri di Andrzej Sapkowski avessero già goduto di buona diffusione. Ancora oggi, però, non tutti hanno confidenza con l'opera dello scrittore polacco.

Anche l'aver giocato ai tre titoli della saga videoludica, infatti, non basta a conoscere tutti i passaggi e gli avvenimenti descritti nei libri che narrano le avventure dell'ormai celebre Geralt Di Rivia interpretato da Henry Cavill nella serie Netflix.

Proprio Cavill è il protagonista di un video postato in queste ore su YouTube e pensato appositamente per chi ha qualche lacuna in materia o, semplicemente, dovesse aver bisogno di una ripassata. Nel video in questione l'attore ci dà il benvenuto, si versa un bicchiere e si mette comodo su una poltrona prima di cominciare a leggere alcuni brani tratti da Il Guardiano degli Innocenti, libro dal quale saranno presumibilmente tratte la maggior parte delle vicende narrate in questa prima stagione dello show.

Il filmato dura poco più di cinque minuti e può essere una buona occasione per familiarizzare con il mondo che vedremo su Netflix tra qualche giorno (l'uscita della serie è prevista per il 20 dicembre prossimo). Il final trailer di The Witcher intanto ci ha mostrato la guerra tra Nilfgaard e Cintra, mentre i carachter trailer ci hanno permesso di fare la conoscenza con i protagonisti di The Witcher.