LeVar Burton di Star Trek leggerà storie per il pubblico in quarantena

L'equipaggio di Star Trek: The Next Generation sta facendo la sua parte per offrire conforto e compagnia a chi si trova in quarantena in queste difficili settimane. A Patrick Stewart, reduce dal finale di stagione di Picard, che recita ogni giorno i sonetti di Shakepseare, si aggiunge adesso LeVar Burton, che nella serie interpreta Geordi La Forge.

L'attore conduce il podcast LeVar Burton Reads, in cui ogni settimana legge un brano di narrativa. Dal 4 aprile il suo format si allarga e diventa un live-stream su Twitter, in cui tre volte alla settimana (questo venerdì, poi anche il lunedì e il mercoledì) i suoi follower potranno ascoltare i racconti da lui proposti.

Non è ancora chiaro il programma dei racconti, ma le tre date settimanali sono pensate per tre fasce d'età diverse: il lunedì è dedicato ai bambini, il mercoledì al pubblico cosiddetto young adult, il venerdì agli adulti.

Lo ha annunciato lo stesso attore con un tweet, che si può vedere in calce alla news. Qualche giorno fa, LeVar Burton aveva invece anticipato che stava cercando un modo semplice per raccontare storie senza violare alcun copyright. "Mi sto rompendo il cervello da circa una settimana cercando di capire come realizzare una versione in live streaming di #LeVarBurtonReads" aveva scritto. "Ho pensato che in questo momento difficile avrei potuto contribuire leggendo ad alta voce alle persone, per dare un po' di distrazione a loro stessi e alle loro famiglie. Per evitare complicazioni legali, sono andato nella tana del coniglio a cercare tra i volumi di racconti di dominio pubblico con contenuti appropriati per le famiglie, e l'ho lasciata vuota."

Vedremo quale sarà il primo racconto questo venerdì. Nei giorni scorsi, intanto, LeVar Burton e il cast di Star Trek: The Next Generation avevano festeggiato in quarantena il compleanno di Marina Sirtis.