Lex di Hackman e Beppo The Super-Monkey nel tie-in comic di Crisi sulle Terre Infinite

Crisi sulle Terre Infinite, il megacrossover dell'Arrowverse in onda su The CW ha un proprio fumetto tie-in, e in questo appaiono anche il Lex Luthor di Gene Hackman e Beppo The Super-Monkey.

Nel fumetto scritto da Marc Guggenheim, produttore esecutivo e showrunner del crossover, e Marv Wolfman, autore dell'originale cartaceo di Crisi sulle Terre Infinite, abbiamo alcune pagine dedicate a quello che viene indicato come "Il Conicilio dei Luthor", ovvero tutti i Luthor del Multiverso che stanno discutendo su come far fuori ogni Superman del Multiverso. Tra questi, troviamo anche il Lex Luthor interpretato da Gene Hackman nei film di Superman di con Christopher Reeve.



"Abbiamo una backup story chiamata 'Infinite Luthor', ed è fondamentalmente composta da tutti i Luthor del Multiverso vs. tutti i Superman del Multiverso. Il Lex di Jon Cryer prende quindi l'idea di fare quel che fa nella seconda ora del crossover da questa storia, perciò tutto torna. La storia di Superman è un vero divertimento. Poter vedere tutti quei Luthor e tutti quei Superman insieme sarebbe divertente per ogni fan dei fumetti. Ma sapendo quanto fosse impossibile da realizzare in live-action, vederlo su carta è davvero un regalo" ha raccontato Marc Guggeheim durante un'intervista.



Nello stesso numero fa poi la sua comparsa anche Beppo The Super-Monkey, una scimmia di origini kryptoniane che nei fumetti era arrivato sulla Terra nascondendosi sulla navicella di Kal-El.

Il personaggio è protagonista di un cameo nelle ultime pagine del tie-in, assieme a diversi Superman del Multiverso.



La quarta parte di Crisi sulle Terre Infinite, invece, andrà in onda a gennaio su The CW, seguita dalla quinta e ultima parte.