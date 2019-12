Lex Luthor e Pariah nel nuovo teaser di Crisi sulle Terre Infinite

Sono mesi che diciamo che la Crisi sta per arrivare, ma ora è veramente alle porte. E nei nuovi teaser trailer del megacrossover dell'Arrowverse vediamo come anche Pariah e persino Lex Luthor si preparano a difendere il Multiverso.

Green Arrow, The Flash, Supergirl, le Leggende. Superman, Superman e ancora Superman; Black Lightning, Batman e Batwoman... E ora anche Pariah e Lex Luthor. E non abbiamo certo terminato qui la lista.



Buona parte del Multiverso di casa The CW (e non solo) si riunirà per tentare di sconfiggere l'Anti-Monitor interpretato da LaMonica Garrett nel prossimo epico crossover in cinque episodi in arrivo la prossima settimana sull'emittente americana, e che proseguirà fino a gennaio 2020.



Nel nuovo teaser trailer, che potete trovare anche all'interno dell'articolo, i riflettori sono puntati su Nash Wells a.k.a. (Tom Cavanagh) e Lex Luthor (Jon Cryer), e vediamo come sono stati reclutati per unirsi al Team Difensori Uniti (soprannome nostro).



Intanto, delle nuove immagini di Crisi sulle Terre Infinite sono state diffuse proprio nei giorni scorsi, mentre il produttore dello show, Marc Guggenheim, ha annunciato che la prima parte del crossover finirà con un cliffhanger (per prima parte si intendono i 3 episodi di Crisi sulle Terre Infinite che andranno in onda prima della pausa natalizia).