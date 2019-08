Lex Luthor di Smallville in Crisi sulle Terre Infinite? Michael Rosenbaum smorza gli animi

Nelle ultime ore stanno circolando diverse speculazioni circa i nomi che faranno parte di Crisi sulle Terre Infinite, il prossimo crossover dell'Arrowverse. Secondo alcune voci tra i protagonisti ci sarebbe anche Michael Rosenbaum, storico interprete di Lex Luthor sul piccolo schermo nel serial Smallville, pronto a tornare nell'iconico ruolo.

La suggestione era doppia, visto che la star di Arrow, Stephen Amell, ha dichiarato recentemente che gli piacerebbe vedere Tom Welling proprio nel crossover.

L'entusiasmo tra i fan è cresciuto a dismisura, sognando una mini-reunion di Smallville in Crisi sulle Terre Infinite.

A smorzare gli entusiasmi su questa possibilità ci ha pensato lo stesso Michael Rosenbaum. L'interprete di Lex Luthor in Smallville è intervenuto su Twitter, condividendo la notizia del suo coinvolgimento nello show con la scritta:"Prima ho sentito parlare di questo...Cryer, sai qualcosa che io non so? Nessuno?".



Rosenbaum ha chiamato in causa Jon Cryer, interprete proprio di Lex Luthor nell'Arrowverse. Una semi-smentita piuttosto netta, a giudicare dal commento di Rosenbaum.

In ogni caso nel crossover Crisi sulle Terre Infinite Kevin Conroy sarà Batman ed è stata confermata la presenza di Black Lightning. Per quanto riguarda Superman sono stati confermati sia Tyler Hoechlin che Brandon Routh. Mark Hamill potrebbe essere Joker ma non è stato ancora confermato.

I cinque episodi di Crisi sulle Terre Infinite - con Marv Wolfman tra gli sceneggiatori - raggrupperà Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl e Batwoman con tre puntate a dicembre e due a gennaio.