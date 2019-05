Lex Luthor torna in Supergirl per il finale della quarta stagione

CW ha pubblicato un promo per The Quest for Peace, l'episodio finale della quarta stagione di Supergirl. Il titolo dell'episodio si rifà al film del 1987 Superman IV: The Quest For Peace, in cui figurava Jon Cryer - l’attore che interpreta Lex Luthor nella serie - nei panni di Lenny, il nipote del cattivo.

Nelle ultime settimane, Supergirl ha dovuto fare i conti con i problemi creati da Lex Luthor, ma non con il villain stesso. Nell'episodio finale della quarta stagione della serie CW, però, la Ragazza d'Acciaio avrà un'ultima possibilità di affrontare direttamente Lex.

Il Luthor di Cryer ha ricevuto molti apprezzamenti sia da parte dei fans che dagli stessi colleghi. Andrea K. Brooks, che interpreta Eve Tessmacher, ha dichiarato a ComicBook.com che Cryer dà un tocco calcolato e al tempo stesso dinamico all’iconico villain. "La sua versione di Lex è così composta e calma, e poi ha questi esplosivi scatti di rabbia", ha detto l’attrice. "Lo adoro, e mi sento così fortunata a condividere lo schermo con lui e poter creare insieme questa forza malvagia… potrei continuare a lavorare con Jon per ore". Anche Katie McGrath ha elogiato il Luthor di Cryer qualche tempo fa. Jon Cryer ha invece definito il suo Lex un sociopatico narcisista.

Secondo la sinossi dell’episodio, Lex Luthor “arriva a Washington e convoca Lena (Katie McGrath) e Lillian Luthor (Brenda Strong) alla Casa Bianca. Supergirl (Melissa Benoist) si rende conto che ha un'ultima possibilità di fermare Lex e si rivolge alla stampa per chiedere aiuto”. L’episodio è diretto da Jesse e andrà in onda su CW il prossimo 19 maggio.