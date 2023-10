Lezioni di chimica: ecco in che modo Brie Larson si è preparata al suo ruolo in tv

Sicuramente una delle attrici più in vista degli ultimi anni, la star dell'MCU Brie Larson non ha certamente bisogno di presentazioni. Nonostante i più infatti la conoscano per il ruolo di Captain Marvel all'interno dell'universo di super eroi, ha anche saputo destreggiarsi in interpretazioni differenti.

Una di queste può essere quella di Elizabeth Zott nella serie Lezioni di Chimica, che potete vedere sulla piattaforma Apple TV+, in quanto già disponibile da qualche giorno.

A tal proposito infatti, sembra proprio che Brie Larson abbia preso molto sul serio questo ruolo e si sia impegnata tantissimo per entrare nella parte, questo è confermato dalle parole della stessa showrunner della serie Lee Eisenberg durante un'intervista a The Wrap.

"Come attrice sappiamo di chiederle molto, ci sono molti termini e conoscenze scientifiche che ha dovuto imparare, in quanto il personaggio ne parla in qualità di massima esperta. Oltretutto dobbiamo anche confrontarci con una complicata storia d'amore", ha riferito Eisenberg.

"Ha dovuto anche imparare a cucinare e a remare. Ci sono tutto queste cose che lei deve fare, ma il suo impegno lo vedi e lo senti sul serio. Il suo viso, la sua espressività, avverti tutto ciò che prova anche lei".

Voi che ne pensate? Se ve lo foste perso ecco il trailer di Lezioni di Chimica. Tra l'altro, sapevate che The Marvels sarà il film MCU più corto di sempre?