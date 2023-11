Lezioni di chimica, la serie tv di Brie Larson tornerà con una stagione 2?

Pochi giorni fa è arrivato in streaming il finale di Lezioni di chimica, la miniserie Apple TV+ con protagonista il Premio Oscar Brie Larson che interpreta la chimica Elizabeth Zott che, negli anni Cinquanta, si ritrova a condurre un programma di cucina per casalinghe in cui poter diffondere le sue conoscenze scientifiche. Ci sarà una Stagione 2?

Apprezzata dalla critica per la sua analisi della cultura degli anni Cinquanta, la serie tocca questioni di razza, classe e genere, raccontando al contempo una storia avvincente.

Fin dal suo debutto, Lezioni di chimica è stato un successo di critica e la serie si unisce alla schiera di altri grandi show televisivi originali su Apple TV+. Nonostante la sua popolarità, la serie è sempre stata presentata come una miniserie e la prima stagione ha adattato l'intero libro di Bonnie Garmus.

La Larson, in particolare, ha raccolto grandi apprezzamenti per il suo ruolo della stoica ma affascinante Zott, e gli spettatori hanno subito richiesto a gran voce una seconda stagione già prima della conclusione della prima. Il finale della serie può aver chiuso il racconto, ma ha certamente lasciato la porta aperta a una eventuale seconda stagione.

Naturalmente, poiché la serie si è conclusa solo di recente, una seconda stagione non è stata confermata da Apple TV+ o da coloro che sono stati coinvolti nella produzione. In genere Apple non aspetta molto per dare il via libera alle sue produzioni più importanti, ma la seconda stagione di Lezioni di chimica ha molti più ostacoli da superare rispetto a una normale serie TV. Considerando che la prima stagione è già un adattamento completo del romanzo, la storia per l'eventuale seconda stagione dovrebbe essere creata da zero, il che potrebbe richiedere molto più tempo.

Star come Brie Larson hanno parlato di un possibile continuo, ma la sua risposta è stata piuttosto inconcludente: "Ho una grande immaginazione, quindi posso immaginarmela. Non me l'ha chiesto nessuno. Quindi non lo so". Anche lo showrunner Lee Eisenberg è stato sincero sul futuro: "Se avessimo la storia giusta, ci piacerebbe esplorarla".