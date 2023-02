Liaison: spie e intrighi nel trailer della serie Apple TV+ con Eva Green e Vincent Cassel

La piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha svelato oggi il trailer ufficiale di Liaison, la prima serie Apple Original in lingua francese interpretata dal vincitore del Premio César Vincent Cassel e dalla vincitrice del Premio BAFTA Eva Green.

La nuova serie Apple Liaison, che farà il suo debutto in esclusiva sulla piattaforma dal 24 febbraio, con il primo dei sei episodi settimanali fino al gran finale previsto per il 31 marzo, è un thriller contemporaneo ad alta tensione che indaga su quanto gli errori del nostro passato hanno il potenziale per distruggere il nostro futuro. La serie combina l'azione con una trama imprevedibile che si sviluppa su più livelli, in cui spionaggio e intrighi politici intralciano una lunga e appassionata storia di amore. Come sempre potete farvi un'idea di cosa vi aspetta nel trailer promozionale che trovate all'interno dell'articolo, riproducibile nel player in alto.

Oltre a Vincent Cassel ed Eva Green, la serie è interpretato anche da Peter Mullan ("Ozark"), dal vincitore del premio Cesar Gérard Lanvin ("Chiami il mio agente!"), da Daniel Francis ("Small Axe"), Stanislas Merhar ("The Black Book: La natura della realtà"), Iréne Jacob ("La doppia vita di Veronica"), Laëtitia Eido ("Fauda"), Eriq Ebouaney ("Rogue City"), l'astro nascente del BAFTA Bukky Bakray ("Rocks") e il vincitore dell'Emmy Thierry Fremont ("Murder In Mind").

"Liaison" è creata e scritta da Virginie Brac ("Spiral") ed è diretta dal vincitore dell'Emmy Stephen Hopkins ("24").

