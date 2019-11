Liam Cunningham si schiera con le Sardine e insulta i fan di Salvini

Comparendo sulla pagina ufficiale del social network Twitter Liam Cunningham, celebre attore di Game of Thrones che prossimamente tornerà nella nuova serie tv di Sky intitolata Domina, ambientata nell'antica Roma, ha attaccato i fan di Salvini e difeso le Sardine.

Cunningham, interprete del paladino del popolo Ser Davos nella serie HBO di David Benioff e DB Weiss, ha condiviso sui propri canali un video della manifestazione anti-salviniana a Modena, scrivendo nella didascalia di accompagnamento le parole di Bella Ciao, mentre in un secondo tweet ha mandato a quel paese un fan del politico leghista.

La motivazione? "Tu ritwitti i post di Salvini. Vai a farti fottere".

Vi ricordiamo che la storia di Domina, in cui Cunningham impersonerà Livio, segue il viaggio e l’ascesa di Livia, una ragazza ingenua il cui mondo si sgretola sulla scia dell'assassinio di Giulio Cesare, fino a diventare l'imperatrice più potente e influente di Roma, guidata da un profondo desidero di vendicare il padre e di garantire il potere ai suoi figli. Livia e le altre donne si fanno strada in una società pericolosa e brutale, in cui dominano strategie, cospirazioni, seduzioni e delitti. Una saga familiare viscerale e autentica, fondata sull’accuratezza storica e capace di riportare in vita le incredibili storie vere di quelle donne che hanno creato una delle dinastie più durature e affascinanti di tutti i tempi.

