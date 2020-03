Liam Hemsworth è in pericolo nel trailer di Most Dangerous Game di Quibi

Qualche tempo fa vi avevamo parlato di una nuova serie di Quibi con protagonista Liam Hemsworth. Ora vi mostriamo il primo trailer dello show diffuso dalla stessa piattaforma streaming.

Si intitola Most Dangerous Game, ed è una delle serie tv che sarà disponibilie al lancio della piattaforma streaming per dispositivi mobili ideata da Jeffrey Katzenber, Quibi.



Secindo la sinossi ufficiali dello show "Dodge Maynard (Hemsworth), è un malato terminale che, per poter essere in grado di prendersi cura della moglie incinta, si unirà a un gioco dall'alto potenziale di lucro. Tutto però gli si ritorcerà contro, e l'opportunità si scoprirà essere una letale farsa che lo trasformerà nella preda di un gioco di inseguimenti".



Oltre alla star di Hunger Games, nello show ritroveremo anche Christoph Waltz (Bastardi senza Gloria, Django), Sarahj Gadon (Cosmopolis, Dracula Untold), Zach Cherry (You, Succession), Billy Burke (Twilight, FBI), Christopher Webster About a Boy, American Assassin), Aarone Poole (Tainted, Salvation) e Natasha Bordizzo (The Society, Guns Akimbo).



In America, Quibi debutterà il 6 aprile, e tra i tanti prodotti originali troviamo anche lo show Killing Zac Efron, la docu-serie Marvel vs. DC dei Fratelli Russo, la satira Hollywoodiana Swimming with Sharks con Kiernan Shipka e Finn Jones e la serie reboot del film Come Farsi Lasciare in 10 Giorni.