Liam Neeson, addio agli action movie: 'Ormai sono troppo vecchio'

Liam Neeson uno degli attori più camaleontici del cinema odierno. Negli anni ha saputo interpretare ruoli impegnati come quello di Shindler nella straordinaria pellicola di Steven Spielberg, passando poi per franchise di straordinario successo come quello di Star Wars. Il genere in cui si è mostrato più spesso è stato quello degli action movie.

L'attore sembra però pronto ad abbandonarli, sentendosi ormai piuttosto anziano per ruoli di questo tipo: "Ho iniziato a interpretare questi ruoli per puro caso e continuano a darmi un sacco di soldi per fare quella roba. Ma adesso ho detto ‘Dannazione, ho più di 65 anni!'. Il pubblico finirà per annoiarsi vedendomi fare sempre lo stesso tipo di film".

Insomma, Neeson alla sua "veneranda" età con questo genere di film, potrebbe risultare poco gradito al pubblico che lo segue ormai da anni con affetto. Negli ultimi anni, il volto di Liam Neeson, che tra l'altro ha alle spalle una varie esperienze nel mondo della boxe, nonchè una discreta padronanza delle arti marziali, è stato associato al ruolo di Bryan Mills. Stiamo parlando del celebre protagonista del film Io vi troverò nato da un'idea di Luc Besson, che abbiamo avuto modo di rincontrare poi in Taken – La vendetta e "Taken 3 – L'ora della verità.

