Liam Neeson tornerebbe come Qui-Gonn Jinn in Star Wars: Obi-Wan Kenobi

Dopo l'ultimo Disney Investor Day abbiamo qualche dettaglio in più sulle nuove serie tv di Star Wars in uscita su Disney+, e tra queste vi è ovviamente Obi-Wan Kenobi. Ma cosa sappiamo sui possibili camei/guest star nello show? Ben poco, ma a quanto pare, Liam Neeson tornerebbe volentieri per una comparsata.

Durante una recente intervista con il sito Collider, l'interprete di Qui-Gon Jinn non ha rifiutato l'idea di un ritorno nell'universo di Star Wars per mezzo della serie tv dedicata a Obi-Wan Kenobi.

Quando gli è stato chiesto, infatti, se fosse stato disposto a riprendere il ruolo nello show di Disney+, Neeson ha risposto: "Sarò onesto con te: non ho sentito nulla al riguardo. Ma nel caso, certo, mi piacerebbe".

E dire che a una domanda simile (su Batman e Star Wars) solo lo scorso anno l'attore rispondeva invece così: "Sarò onesto con te, no".

"Non sono un grande fan del genere. Credo che Hollywood con tutti quei campanellini e fischietti e i prodigi tecnologici e roba così... Tutte cose che ammiro eh, ma non ho voglia di andare in palestra per tre ore al giorno per metter su il fisico adatto a indossare un costume attillato e un mantello. Ammiro chi lo fa, e anche fantasticamente. Ma non è il mio genere, davvero. Il primo Star Wars in cui sono apparso, che è stato 22 anni fa, mi sono divertito, perché era una novità. Recitavo con una pallina da tennis, che poi sarebbe diventata una di quelle strane creature. Era interessante, dal punto di vista recitativo, cercare di farlo sembrare reale. Ma quella è stata l'ultima volta. È abbastanza stancante" spiegava all'epoca.

Cosa sarà cambiato nel frattempo?

Di sicuro il panorama delle serie tv sta diventando sempre più vario e interessante, e anche solo all'interno di Star Wars, fino a pochi mesi fa ci saremmo forse potuti sognare la line-up annunciata i primi di dicembre. E se pensiamo che avremo modo di rivedere anche il Darth Vader di Hayden Christensen nella serie di Obi-Wan...

Vedremo, comunque, come si evolverà la vicenda, e quali saranno gli aggiornamenti relativi allo show.

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Liam Neeson nella serie di Disney+? E in che modo lo vorreste veder tornare? Fateci sapere nei commenti.