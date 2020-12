Quanti libri ci sono di Stranger Things? La guida per approfondire la serie Netflix

Quanto vi manca tornare a Hawkins, Indiana per qualche nuova avventura in compagnia dei ragazzi di Stranger Things? A noi tantissimo, e per questo motivo siamo in trepidante attesa di scoprire quando possa uscire la quarta stagione, che si promette piena di colpi di scena e d'azione in un susseguirsi di emozioni.

Non è un caso, quindi, che abbiamo dedicato allo show Netflix tanti approfondimenti e FAQ davvero utili, in parte perché la serie ci manca (e tanto), e in parte perché il suo lore e la sua profondità è talmente ampia, che esplorarla non può che essere un piacere. Abbiamo, per esempio, parlato di tre teorie che potrebbero verificarsi in Stranger Things 4, di quando potrebbe uscire la quarta stagione di Stranger Things, o anche di che malattia affligga Dustin in Stranger Things. E mentre abbiamo anche visto l'incredibile portata del numero di spettatori di Stranger Things, oggi vogliamo parlarvi di alcuni prodotti che ampliano il mondo della serie TV creata dai fratelli Matt e Ross Duffer, ovvero stiamo parlando dei libri dedicati allo show.

E non potemmo non partire con Stranger Things - Il libro ufficiale, scritto da Gina McIntyre e che costituisce una vera e propria guida alla serie, con dietro le quinte delle prime due stagioni, interviste esclusive, prime bozze di sceneggiature rifiutate e una prefazione che riporta la firma degli stessi fratelli Duffer. Un must, per i veri amanti dello show.

Ma non ci sono solamente libri-compendio, ma anche veri e propri romanzi. Il primo romanzo della serie Stranger Things è infatti Suspicious Minds - Il primo romanzo ufficiale di Stranger Things, scritto da Gwenda Bond e tradotto in italiano da Andrea Russo per Sperling & Kupfer. Il libro funge da prequel per la serie, ambientato nel 1969, a Hawkins, e fornisce un'interessante storia sul dottor Brenner e gli esperimenti condotti sui pazienti come Undici.

Il secondo romanzo dedicato alla serie è Buio sulla città - Un romanzo ufficiale di Stranger Things, e questa volta è opera di Adam Christopher, per la traduzione affidata sia ad Andrea Russo che a Elena Cantoni, sempre per la Sperling & Kupfer. Il romanzo, partendo dal 1984, quando Hopper ha già adottato Undici, ci permette di conoscere tutta la storia che Jim Hopper (interpretato nella serie da David Harbour) ha cercato di nascondere alla sua "Jane", ma che verrà a galla, in un emozionante racconto, che ci farà vedere tutta la storia dell'uomo sotto una luce diversa.

L'ultimo romanzo uscito (al momento) è La vita segreta di Max - Il romanzo ufficiale di Stranger Things, scritto da Brenna Yovanoff, tradotto da Manuela Piemonte per l'edizione italiana di Mondadori. Com'è facile capire dal titolo, il libro ha come protagonista la Max Mayfield interpretata nella serie da Sadie Sink, e ci mostra un punto di vista diverso sulla seconda stagione dello show, con le vicende filtrate proprio dagli occhi della ribelle Mad Max.

Inoltre, per approfondire ulteriormente la serie è possibile trovare il fumetto ufficiale di Stranger Things (edizione italiana curata da Magazzini Salani), un bellissimo volume dal titolo Stranger Things - Piccolo manuale di sopravvivenza (che contiene foto, citazioni e perle di saggezza dello show per affrontare la vita di tutti i giorni), e il libro di Guy Adams tradotto da Marilisa Pollastro per DeAgostini Messaggi dal Sottosopra - Dentro il mondo di Stranger Things, che fornisce diverse curiosità legate allo show, per conoscerne tutti i segreti, dai provini degli attori ai fatti storici presenti nella serie.

E ora la palla passa a voi: avete letto alcuni di questi libri dedicati al mondo di Stranger Things? Se la risposta è affermativa, fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato! Attendiamo i vostri consigli di lettura!