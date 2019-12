I libri di The Witcher sono tra i più venduti su Amazon

La serie prodotta da Netflix e dedicata alla avventure dello strigo Geralt di Rivia ha avuto un inaspettato successo di pubblico: i fan del mondo creato da Andrzej Sapkowski hanno accolto positivamente gli otto episodi della prima stagione, la cui qualità ha aumentato considerevolmente anche le vendite dei libri di The Witcher.

In Italia possiamo trovare le opere dello scrittore polacco in quarta posizione nella classifica dei libri più venduti su Amazon. La versione americana della piattaforma di Jeff Bezos invece ha risentito ancora di più della grande passione dei fan del cacciatore di mostri, portando Sapkowski ad essere uno degli scrittori più venduti, superando anche colossi del genere quali J. K. Rowling, Stephen King e Dean Koontz.

Siamo sicuri che questo risultato soddisferà non solo l'autore polacco, ma anche i dirigenti e la produzione della serie di Netflix, che vedono aumentare sempre di più il loro potenziale pubblico.

Nel frattempo, se avete già finito di vedere la prima stagione dello show, vi consigliamo di leggere questi tweet della showrunner di The Witcher, in cui svela un finale alternativo per l'ottava puntata, inoltre nei giorni scorsi è diventata virale questa compilation con i numerosi grugniti del protagonista di The Witcher, caratteristica che ha reso il Geralt di Henry Cavill simile alla sua controparte dei videogiochi prodotti da CD Project.