Il libro di Boba Fett: in arrivo cameo da The Mandalorian?

Alla fine dello scorso anno, il finale di stagione di Star Wars: The Mandalorian si è concluso con un'epica scena post-crediti che ha introdotto lo spin-off intitolato Il libro di Boba Fett con protagonista e Ming-Na Wen come Fennec Shand.

Sebbene le due produzioni siano diverse, si è deciso di utilizzare lo stesso team creativo e questo apre le porte ad innumerevoli crossover. In effetti, da diverso tempo ormai si vocifera che alcune delle star di The Mandalorian sarebbero apparse ne Il libro di Boba Fett ed un'ulteriore conferma sembra arrivare da Collider. Il noto sito web parla infatti di un The Mandalorian 2.5 per indicare che lo show con protagonista Temuera Morrison avrebbe in parte ripreso la produzione con Din Djarin e Grogu.

Robert Rodriguez, che ha diretto il ritorno di Boba Fett nel "Capitolo 14" di The Mandalorian, è uno dei produttori esecutivi della serie insieme a Jon Favreau e Dave Filoni e a quanto pare i lavori di produzione sono già stati ultimati. Non è ancora chiaro chi incontreremo in questo show, ma è quasi certo che vedremo alcuni dei personaggi più amati di The Mandalorian, sebbene le riprese della stagione 3 non siano ancora iniziate.

