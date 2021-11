Il libro di Boba Fett: il ritorno di una leggenda nel nuovo trailer della serie Star Wars

Dopo le nuove foto de Il libro di Boba Fett, sul canale YouTube di Star Wars è stato appena pubblicato un nuovo teaser trailer per l'attesissima serie tv in uscita a dicembre sulla piattaforma di streaming Disney+.

Il libro di Boba Fett, l'emozionante nuova avventura del franchise di Star Wars anticipata nella scena post-credit del finale della seconda stagione di The Mandalorian, vedrà il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand navigare negli inferi della galassia per tornare tra le sabbie di Tatooine, allo scopo di rivendicare i territori un tempo governati da Jabba the Hutt e dal suo sindacato criminale e oggi rimasti vacanti.

La serie vede protagonisti Temuera Morrison e Ming-Na Wen, che hanno già interpretato i rispettivi personaggi nella serie di Jon Favreau con Pedro Pascal: lo stesso Favreau torna come produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist e Carrie Beck come co-produttori esecutivi e John Bartnicki e John Hampian in produzione. Gli episodi de Il libro di Boba Fett sono stati diretti da Rodriguez, Favreau, Filoni e Bryce Dallas Howard, tutti già visti all'opera in The Mandalorian.

La data d'uscita è fissata per il 29 dicembre. Per altri retroscena e anticipazioni sulla serie ambientata nell'universo di Star Wars, guardate le più recenti foto de Il libro di Boba Fett.