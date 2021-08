Il Libro di Boba Fett, Cad Bane potrebbe debuttare nella serie!

Un rumor piuttosto intrigante è iniziato a circolare nelle ultime ore sui social. Secondo quanto scrive The Illuminerdi la nuova serie dello Star Wars Universe, Il Libro di Boba Fett, dedicata all'iconico personaggio del franchise, includerà un protagonista a sorpresa all'interno del racconto che debutterà prossimamente su Disney+.

Scoprite quando uscirà la serie su Boba Fett, che approfondirà finalmente uno dei profili più amati dagli appassionati di Star Wars. Pare che diversi personaggi di The Mandalorian parteciperanno anche a Il Libro di Boba Fett, tra cui Cobb Vanth, Greef Karga, Migs Mayfield e lo stesso Din Djarin. Anche Bossk potrebbe far parte della serie ma ora bisogna aggiungere alla lista anche un altro nome: Cad Bane.



Cad Bane è diventato uno dei personaggi preferiti dai fan di Star Wars sin dalla sua prima apparizione in The Clone Wars, cercando di creare problemi alla Repubblica e agli Jedi. Cad Bane ha lavorato per Darth Sidious, Jabba the Hutt e il Conte Dooku nel corso della Guerra dei Cloni.

Bane si è dimostrato un abile cacciatore di taglie e combattente, riuscendo ad affrontare alcuni degli Jedi più forti come Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker.

La storia di Cad Bane è davvero interessante e pensare che possa far parte di Il Libro di Boba Fett non fa altro che conferire maggior attenzione e attesa intorno allo show dello Star Wars Universe.

Sinora la storia di Cad Bane con Boba Fett non è mai stata esplorata all'interno del franchise di Star Wars, quindi incuriosisce la possibilità di vedere esplorata questa trama all'interno della serie.



Secondo Robert Rodriguez, Il Libro di Boba Fett 'farà esplodere la testa' ai fan di Star Wars.