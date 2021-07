Il libro di Boba Fett, coinvolti alla regia anche Jon Favreau, Bryce Howard e Dave Filoni

Le riprese de Il libro di Boba Fett sono ormai concluse ma per adesso, e Temuera Morrison dopo aver parlato del coinvolgimento di Robert Rodriguez ha di recente rivelato che alla regia della serie ci saranno anche Jon Favreau, Bryce Dallas Howard e Dave Filoni.

L'attore in un'intervista rilasciata all'Express.co.uk ha fornito nuovi particolari su Il Libro di Boba Fett, sottolineando come questa produzione, come le altre dell'universo di Star Wars in procinto di approdare su Disney+, possa contare su nomi di tutto rispetto alla regia: "Jon [Favreau] ha escogitato alcune formule magiche per questa serie. Dopotutto possiamo contare su alcuni tra i più grandi registi in circolazione: Robert Rodriguez, Favreau, Bryce [Dallas Howard], Dave Filoni"

L'interprete di Boba Fett ha poi aggiunto: "È solo un nuovo mondo! È un nuovo mondo ma poi non così diverso. A loro piace di certo tenere tutte le cose di Star Wars sotto controllo".

Morrison ha fatto il suo ritorno nella galassia molto, molto lontana nella premiere della seconda stagione di The Mandalorian, dopo aver interpretato Jango Fett e i cloni nei film prequel. Questa apparizione è stata totalmente nascosta ai fan, che hanno quindi avuto una graditissima sorpresa. Su quello che c'è da aspettarsi da questa serie ha poi detto: "Dobbiamo guardare la cronologia, dobbiamo capire dove è stato [Boba]. Dobbiamo rendere felici i fan. È una cosa a due. tra me e Ming-Na Wen: tra Boba Fett e il maestro assassino Fennec Shand".

Che aspettative avete per questa nuova produzione? Ditecelo naturalmente nei commenti.