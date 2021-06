Il Libro di Boba Fett, concluse le riprese dello show! C'è anche un grande ritorno

Il Libro di Boba Fett promette di dedicare finalmente la meritata attenzione a uno dei personaggi più amati dell'universo di Star Wars: il cacciatore di taglie figlio di Jango Fett si è guadagnato a suon di inseguimenti in giro per la galassia l'amore dei fan del franchise, al punto da meritarsi finalmente uno show tutto suo.

Per la nuova serie Disney+ c'è dunque inevitabilmente grande curiosità, in particolar modo dopo il possibile grande ritorno spoileratoci dal merchandising de Il Libro di Boba Fett. Ma quanto ancora dovremo attendere per poter finalmente seguire le nuove avventure del nostro Boba?

Le tempistiche precise ci sono ancora ignote, ma una cosa è certa: le riprese de Il Libro di Boba Fett sono finalmente terminate, com'è possibile leggere su Twitter in queste ore. Non solo: nelle ultime ore pare sia stata confermata la presenza di un personaggio introdotto durante L'Impero Colpisce Ancora e poi approfondito nel corso di The Clone Wars.

Stiamo parlando di Bossk, il cacciatore di taglie che dovrebbe quindi avere un ruolo piuttosto significativo nel nuovo show. Curiosi? Diteci la vostra nei commenti! Alcuni dettagli, intanto, sembrano suggerirci che Il Libro di Boba Fett potrebbe avere più di una stagione: al momento, dunque, non resta altro da fare che pazientare in attesa di nuovi aggiornamenti.