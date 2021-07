Il libro di Boba Fett, quando esce la serie di Star Wars prevista per il 2021?

Lo spinoff Il libro di Boba Fett è tra le serie più attese dell'anno dopo che una scena post-crediti della seconda stagione di The Mandalorian ci ha annunciato la produzione di questa serie tv che ci porterà nuovamente nella galassia lontana lontana tra pochi mesi.

All'inizio di Star Wars: Il ritorno dello Jedi, Luke Skywalker e i suoi alleati misero in atto il loro piano per salvare Han Solo, che era stato catturato e congelato nella carbonite dal cacciatore di taglie Boba Fett in Star Wars: L'Impero colpisce ancora.

Durante la loro battaglia, Fett è stato scaraventato nella Fossa del Sarlacc e il suo destino è stato incerto fino al suo ritorno nella seconda stagione di The Mandalorian, che ha posto le basi per lo spin-off di Il libro di Boba Fett.



Temuera Morrison e Ming-Na Wen riprenderanno i loro ruoli rispettivamente di Boba Fett e Fennec Shand. Il libro di Boba Fett sarà prodotto da Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez e Kathleen Kennedy.

Oltre a dirigere Iron Man del 2008, Favreau è considerato il creatore di The Mandalorian e ha diretto la maggior parte degli episodi nelle due stagioni dello show.

Filoni, che ha creato Star Wars Rebels e Star Wars: The Bad Batch, ha diretto gli episodi di The Mandalorian: Capitolo 5: Il Pistolero e Capitolo 13: La Jedi mentre Robert Rodriguez ha diretto Capitolo 14: La tragedia.

Gli episodi de Il libro di Boba Fett saranno diretti da Favreau, Filoni, Rodriguez e Bryce Dallas Howard.



Al momento, non esiste una data ufficiale per l'uscita de Il libro di Boba Fett e il numero degli episodi è sconosciuto. Tuttavia, lo spettacolo dovrebbe arrivare su Disney+ a dicembre 2021, ciò significa che mancano circa cinque mesi.

Mentre un certo numero di progetti ha subito dei ritardi a causa della pandemia di COVID-19 in corso, le riprese de Il libro of Boba Fett si sono concluse a giugno, indicando che la serie sarà pronta per quella finestra di rilascio.



Jon Favreau è stato recentemente intervistato a Good Morning America e si è lasciato scappare una possibile data di uscita. Durante l'intervista Favreau ha detto "Natale" prima di correggersi per dire "dicembre 2021". Quel che è certo è che mancano solo pochi mesi all’uscita della serie, nell'attesa scoprite come Il libro di Boba Fett potrebbe collegarsi al canone di Star Wars.