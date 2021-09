Il Libro di Boba Fett, il regista: 'ciò che avete visto in The Mandalorian era niente'

Il regista dell’episodio finale della seconda stagione di The Mandalorian ci ha avvertito, quello che abbiamo visto fino ad ora non è niente rispetto allo spin-off Star Wars: Il Libro di Boba Fett con protagonista Temuera Morrison.

Robert Rodriguez ha recentemente parlato dell'azione vista in quell'episodio, che a quanto pare è "niente" rispetto a quello che c'è in serbo per noi.

Dato che questo episodio di The Mandalorian è stato specificamente celebrato per essere ricco di azione, Rodriguez suggerisce che accadranno cose ancora più grandi nella nuova serie:



"Ho così tanto da dirti al riguardo, ma non ho tempo", ha scherzato Rodriguez con The Nerdy Basement. "Sì, non posso dire nulla al riguardo, ho giurato di tacere. Posso dire che ci sto lavorando e posso dirti che ti lascerà a bocca aperta. Il mio episodio di The Mandalorian, non era niente".



Mentre questi commenti anticipano ciò che Rodriguez ha realizzato con la serie, Il Libro di Boba Fett ha visto anche Bryce Dallas Howard, Dave Filoni e Jon Favreau al timone, con i commenti di Rodriguez che riflettono anche il suo orgoglio per ciò che i suoi collaboratori hanno realizzato nel progetto.



"Non posso dire nulla al riguardo in questo momento, ma uscirà a dicembre...Aspettate di vedere cosa sta arrivando", ha spiegato Rodriguez a Collider ad agosto. "Vi lascerà a bocca aperta. Questo è tutto quello che posso dire. Le persone saranno così entusiaste quando lo vedranno."



Scoprite come Il libro di Boba Fett potrebbe collegarsi al canone di Star Wars e gli ultimi aggiornamenti su Il Libro di Boba Fett forniti da Temuera Morrison.