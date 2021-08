Il Libro di Boba Fett, Robert Rodriguez sulla serie Disney+: 'Vi farà esplodere la testa!'

Proprio alla fine della seconda stagione di The Mandalorian è stato rivelato l'arrivo della nuova serie live-action Il libro di Boba Fett, dedicata ovviamente al mandaloriano interpretato da Tamuera Morrison e sviluppata per Disney+ dal regista Robert Rodriguez, che ha potuto recentemente parlarne ai microfoni di Collider.

Parlando del progetto, Rodriguez ha spiegato:



"In questa fase della lavorazione e della comunicazione non posso purtroppo rivelare molti dettagli o cose specifiche, ma uscirà a dicembre su Disney+ e non vedo davvero l'ora di mostrarvi quello che abbiamo creato. Vi lascerà a bocca aperta. Questo è tutto ciò che posso dirvi. Posso parlarne quanto voglio, perché so che è davvero eccessivo. Davvero esagerato. Le persone saranno davvero eccitate quando finalmente lo vedranno".



Quando poi il giornalista di Collider ha chiesto se tornerò o meno alla regia di un episodio della terza stagione di The Mandalorian, in uscita nel 2022, Rodriguez si è rifiutato di rispondere cordialmente alla domanda, invitando tutti a essere pazienti e scoprire piano piano tutti i tasselli dell'Universo di Star Wars attualmente in costruzione tra cinema e serie in streaming.





