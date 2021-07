Il libro di Boba Fett, anche Sam Hargrave al lavoro per la nuova serie Star Wars?

Sembra proprio che per Il libro di Boba Fett Lucasfilm e Disney abbiano intenzione di fare le cose in grande. Dopo l'ingaggio di Dean Cundey come direttore della fotografia, infatti, emergono le voci sul coinvolgimento nel progetto di Sam Hargrave, regista di Tyler Rake nonché coordinatore stunt per film come Avengers: Endgame.

Attualmente Sam Hargrave è impegnato con la pre-produzione di Combat Control, suo secondo lungometraggio da regista, ma a quanto pare la cosa non gli ha impedito di far parte anche della troupe di Il libro di Boba Fett. Nel nuovo spin-off, che avrà per protagonisti Temuera Morrison e Ming-Na Wen, Hargrave dovrebbe dirigere almeno un episodio (gli altri registi annunciati sono Jon Favreau, Bryce Dallas Howard, Robert Rodriguez e Dave Filoni), oltre a essere il regista della seconda unità in alcuni degli episodi diretti dagli altri.

In una recente intervista, Temuera Morrison ha spiegato che la nuova serie racconterà alcuni aspetti sul passato di Boba Fett non ancora visti nel franchise di Star Wars. "Non possiamo dire troppo, ma vedremo il suo passato e dove è stato da L'impero colpisce ancora. [...] Ora è il momento di tornare indietro nel tempo e dare un'occhiata al suo viaggio e scoprire di più su di lui."

Per vedere in streaming su Disney+ Il libro di Boba Fett, bisognerà aspettare il prossimo dicembre.