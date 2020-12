Il Libro di Boba Fett: Sarà diversa da The Mandalorian, Favreau e Filoni nel team creativo

Alcune indiscrezioni ci avevano già parlato de Il Libro di Boba Fett, anche se in molti pensavano si sarebbe trattato di una serie prequel. Scopriamo quindi qualche dettaglio in più sul team al lavoro e sulle caratteristiche dell'opera Disney.

Secondo quanto riporta il sito ComicBook.com, al lavoro sulla prossima serie inedita di Guerre Stellari, che avrà come protagonisti Fennec Shand e Boba Fett, troveremo il team creativo capitanato da Dave Filoni e Jon Favreau. L'annuncio, tenuto nascosto durante il Disney Investor Day, è avvenuto con una scena post crediti della puntata conclusiva di The Mandalorian, in cui abbiamo potuto vedere il celebre cacciatore di taglie con il volto di Temuera Morrison, eliminare i leader del gruppo criminale di Jabba The Hutt, che avevano continuato ad operare anche dopo la morte del famoso personaggio.

La scena ha anche svelato che l'opera farà il suo debutto su Disney+ a partire da dicembre del 2021, in concomitanza con la terza stagione delle avventure di Din Djarin. Nella notizia condivisa dalla testata giornalistica, scopriamo che si tratta di due opere diverse, ambientate nello stesso periodo. Sembra quindi che la Disney voglia ricreare il successo del Marvel Cinematic Universe, questa volta però ambientandolo nel mondo creato da George Lucas.

Per concludere vi segnaliamo questo rumor sull'inizio delle riprese de Il Libro di Boba Fett.