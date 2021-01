Il Libro di Boba Fett, nello show ci saranno anche altri cacciatori di taglie famosi?

The Mandalorian ci ha dato un assaggio di quello che è il potenziale degli show Star Wars in quanto a fan service fatto a regola d'arte: la serie con Pedro Pascal ha deliziato la fanbase con comparse su comparse di personaggi amatissimi ed è probabile, a questo punto, che serie come Il Libro di Boba Fett seguiranno la stessa filosofia.

La serie che vedrà come protagonista il personaggio interpretato da Temuera Morrison è ad oggi ancora un mistero: i dettagli sulla trama sono comprensibilmente tenuti sotto chiave, così come quelli relativi ai personaggi che incontreremo nel corso degli episodi.

Probabile, se non praticamente certo, che ci siano altre comparse famose: ma quali cacciatori di taglie celebri potremmo vedere ne Il Libro di Boba Fett? I nomi in gioco sono un bel po' e provengono principalmente dalle acclamatissime serie animate: siamo piuttosto sicuri che più di un fan griderebbe di gioia nel vedere in live action personaggi come Cad Bane, Bossk o Dengar, ad esempio.

Certo, ad oggi si tratta solo di supposizioni: siamo certi, comunque, che anche in questo caso Disney non si farà sfuggire l'occasione di attingere allo sterminato roster di personaggi a sua disposizione. Secondo alcune voci, intanto, Boba Fett tornerà anche nella serie su Obi-Wan Kenobi; Gina Carano, invece, si è già detta completamente pazza per Il Libro di Boba Fett.