Il Libro di Boba Fett, una t-shirt ci ha svelato un grande ritorno?

Con il successo di The Mandalorian momentaneamente alle spalle e una The Bad Batch che sembra destinata a far faville, l'universo di Star Wars può già pensare serenamente al futuro: Il Libro di Boba Fett, ad esempio, è senza dubbio uno dei capitoli più attesi del futuro prossimo del franchise, visto l'amore dei fan per il cacciatore di taglie.

A proposito di grandi ritorni, già di recente qualcuno si era chiesto se non potesse esserci posto per Din Djarin ne Il Libro di Boba Fett: la cosa attualmente non ha ancora trovato conferme, ma proprio in queste ore un articolo del merchandise ufficiale potrebbe averci spoilerato un altro (sicuramente graditissimo) ritorno.

Stiamo parlando di Grogu, aka Baby Yoda: la stampa presente su una t-shirt dedicata a Il Libro di Boba Fett ci mostra infatti il nostro cacciatore di taglie preferito intento ad abbattere alcuni nemici, ma insieme a lui è ben visibile l'adorabile alieno partito con Luke Skywalker sul finale della seconda stagione di The Mandalorian.

Sarà un caso o dietro c'è un disegno ben preciso? Disney si diverte ancora una volta a giocare con i cuori dei fan? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quali sono le possibilità che Il Libro di Boba Fett duri più di una stagione.