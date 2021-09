Il libro di Boba Fett, Temuera Morrison aggiorna i fan: ecco tutte le novità

La star di Il libro di Boba Fett, Temuera Morrison, ha svelato alcuni dettagli sulla nuova serie dello Star Wars Universe. Particolari che potrebbero stupire i fan che non vedono l'ora di potersi tuffare negli episodi su Boba Fett, uno dei personaggi più amati del franchise. La serie dovrebbe essere disponibile su Disney+ entro la fine del 2021.

Uno dei dettagli raccontati da Morrison riguarda il look del personaggio, la sua armatura, decisamente diversa da quella che indossava nella seconda stagione di The Mandalorian. Alcune note uscite da fonti vicine alla produzione spiegano:"Nella serie, Boba Fett è in modalità vendetta. Inseguirà tutti coloro che gli hanno fatto torto in passato, e cercherà anche gli altri cacciatori di taglie. E non è tutto: lo farà con un nuovo look dell'armatura!". Il libro di Boba Fett sarà una serie esplosiva, come ha esclamato Robert Rodriguez.



Temuera Morrison ha confermato che la serie racconterà le avventure di Fett dal periodo della trilogia originale, nella quale la sua armatura aveva un aspetto differente. Ecco perché non vedremo il personaggio con il look mostrato nella seconda stagione di The Mandalorian ma con un aspetto molto più simile a quello della prima trilogia.

Il libro di Boba Fett è una serie spin-off di The Mandalorian, e racconta le nuove avventure di Boba Fett (Temuera Morrison) e Fennec Shand (Ming-Na Wen).

Lo show condurrà il protagonista verso sfide complicate e approfondirà finalmente un personaggio che i fan di Star Wars hanno sempre amato.



In Il libro di Boba Fett potrebbe debuttare Cad Bane, come annunciato pochi giorni fa.