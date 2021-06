Il libro di Boba Fett, Temuera Morrison: 'Robert Rodriguez dirigerà alcuni episodi'

Temuera Morrison sta per tornare con Il libro di Boba Fett e l'attore ha confermato che questo show targato Disney+ ci permetterà di scoprire cosa ha fatto il suo personaggio dopo i fatti di l'episodio V di Star Wars: L'impero colpisce ancora.

Parlando con Rotten Tomatoes, Morrison ha parlato per la prima volta della sua apparizione in The Mandalorian e su quante aspettative ci siano per il celebre cacciatore di taglie.

"Non lo avevamo mai visto fare molto. E insieme a Robert Rodriguez come regista, siamo stati in grado di introdurlo in modo dinamico, riportarlo in modo dinamico in The Mandalorian. È stato solo un onore essere invitato a tornare. Dave Filoni e Jon Favreau si sono incontrati, e hanno iniziato a mettere su qualcosa e quando ho capito che sarei ritornato, ero davvero elettrizzato".

L'interprete di Boba Fett ha poi aggiunto: "E poi, naturalmente, dopo aver avuto un buon incontro con questi ragazzi e aver delineato alcune cose, è stato semplicemente meraviglioso. Ancora una volta, è stato bello lavorare con queste persone, ed è stata davvero una grande opportunità. Ho avuto l'opportunità di lavorare con Robert che ha diretto alcuni episodi. Sono stati coinvolti registi meravigliosi. È un duro lavoro quello che facciamo ora, un sistema completamente nuovo, con il COVID e le varie norme di sicurezza. Spero solo di soddisfare le aspettative, perchè ci tengo davvero tanto. Quindi penso che il fatto di essere coinvolto nell'ultima serie di The Mandalorian e di rientrare abbia creato un po' più di aspettative. Ma sì, mi sento bene. Abbiamo fatto un buon lavoro".

Intanto, in tanti sperano che Il libro di Boba Fett possa avere più di una stagione e alcuni indizi spuntati sul web fanno pensare che la produzione Disney+ dedicata al celebre cacciatore di taglie, non sia destinata ad essere una serie limitata. Voi che aspettative avete per il ritorno di Temuera Morrison nella galassia lontana lontana? Ditecelo nei commenti.