Il libro di Matthew Perry ci ha detto esattamente per cosa voleva essere ricordato

Questo weekend la notizia della morte di Matthew Perry ha sconvolto tutto il mondo e non solo gli appassionati della serie Friends. La sua eredità è fuori discussione, così come il suo incredibile talento di attore comico, ma nella sua autobiografia, Perry ha dichiarato esattamente per cosa gli sarebbe piaciuto essere ricordato in futuro da tutti.

Perry ha parlato pubblicamente della sua eredità nel podcast "Q With Tom Power" nel 2022, mentre promuoveva il suo libro di memorie "Friends, amanti e la Cosa Terribile".

"Vorrei essere ricordato come una persona che ha vissuto bene, ha amato bene, è stato un cercatore", ha detto Perry. "E il cui obiettivo principale è il voler aiutare le persone. Questo è quello che voglio".

Nel corso della sua carriera, Perry aveva parlato apertamente dei suoi problemi di abuso di alcol e droga. Nel 1997, dopo un incidente con la moto d'acqua, è diventato dipendente dal Vicodin e nel 2001 si è disintossicato. In seguito ha trasformato la sua ex casa di Malibu in una struttura di vita sobria chiamata Perry House, che ha funzionato fino al 2015. Nel 2021, Perry ha dichiarato di essere sobrio e ha stimato di aver speso 9 milioni di dollari nel suo percorso verso la sobrietà.

"La cosa migliore di me, senza dubbio, è che se qualcuno viene da me e mi dice: 'Non riesco a smettere di bere, puoi aiutarmi?', posso dire 'sì', seguirlo e aiutarlo", ha detto Perry. "Quando morirò, non voglio che 'Friends' sia la prima cosa di cui si parlerà. Voglio che questa sia la prima cosa di cui si parlerà. E vivrò il resto della mia vita per dimostrarlo".

Durante la stessa apparizione al podcast "Q With Tom Power", Perry ha spiegato perché non ha più guardato Friends, andata in onda per 10 stagioni dal 1994 al 2004.

"Non ho guardato la serie, e non l'ho guardata, perché potevo individuare in me il bere... gli oppiacei... il bere... la cocaina", ha spiegato, riferendosi alle fasi in cui si trovava nella sua dipendenza da droga e alcol mentre lavorava alla serie. "Come se potessi distinguerlo stagione per stagione dal mio aspetto".

Tuttavia, Perry ha poi rivelato di aver preso in considerazione la possibilità di guardare Friends perché non solo è stata una "cavalcata incredibile" per l'attore, ma è stata anche una "cosa incredibile vederlo toccare i cuori di diverse generazioni".

"È diventata importante, significativa e io, sapete, la guarderei di nuovo", ha detto Perry. "È stato molto divertente e tutte le persone sono state incredibilmente gentili".