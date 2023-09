Il primo libro di Millie Bobby Brown non è stato scritto dalla star di Stranger Things

Stranger Things è sicuramente uno degli show televisivi simbolo di una generazione, giunta ormai alla sua quinta incarnazione su schermo, la quale vedrà la luce in futuro, è innegabile che la fama che si porta dietro la serie abbia segnato anche una delle sue stelle protagoniste, ovvero la giovane stella Millie Bobby Brown.

Inutile girarci intorno, nonostante in molti non l'apprezzino o la giudichino inadatta alla recitazione, non si può dire che gran parte del merito del successo di Stranger Things sia legato al fascino del personaggio di Undici.

Ecco perché non ci stupisce che in molti tra gli appassionati non vedano l'ora di mettere le mani su quello che può essere considerato a tutti gli effetti il primo romanzo di Millie Bobby Brown. L'attrice infatti è una ragazza molto poliedrica, ciò le ha garantito una fanbase veramente vasta.

Il libro dell'attrice si chiamerà Nineteen Steps e si incentrerà su una coraggiosa ragazza e la sua famiglia, mentre vivono la seconda guerra mondiale nell'East End di Londra. Tragiche conseguenze sono in arrivo.

Purtroppo però, la trepidante attesa è stata smorzata da un recente post sul blog di Kathleen McGurl, la quale ha affermato di aver scritto il libro su indicazioni di Millie, grazie ad una serie di incontri virtuali su Zoom.

"Mi sono impegnata ed ho scritto una prima bozza, intanto Millie continuava a mandarmi idee su Whatsapp. Da allora il libro ha subito diversi cambiamenti, la storia è stata perfezionata".

La McGurl è un'autrice di talento, ha scritto romanzi storici di vario tipo, come The Storm Girl, quindi sicuramente il manoscritto che ne uscirà sarà di indubbia qualità. Voi cosa ne pensate?

