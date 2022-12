Licantropus torna in trend solo perché è 'una delle cose migliori del 2022'!

Sono molti i film e le serie usciti nel corso dell'anno di cui si sta tornando a parlare in questi giorni grazie alle migliaia di classifiche con cui si chiude questo 2022. Ma Licantropus, lo Speciale MCU, finisce in trend addirittura come "una delle cose migliori che siano capitate nel 2022". L'avete visto? Dovreste!

Noto negli Stati Uniti con il titolo di Werewolf by Night, il film diretto e musicato da Michael Giacchino e con protagonista Gael García Bernal si è dimostrata una delle migliori aggiunte di sempre – non solo del 2022 – al Marvel Cinematic Universe. Anzitutto ha introdotto il formato sperimentale e interessantissimo degli Speciali Marvel: non serie perché non episodiche, né film, ma piuttosto mediometraggi della durata di una puntata. Il meglio dei due ritmi narrativi condensati in un solo format.

Ma Werewolf by Night è anche un bellissimo omaggio (dichiarato) al cinema horror dei primi del ‘900, soprattutto all’espressionismo tedesco di Murnau e di film come Frankenstein e Il Gabinetto del Dottor Caligari. Per questa e per molte altre ragioni, Werewolf by Night era finito nella classifica horror dei migliori dell’anno. Ma ora spicca nei trend twitter grazie, praticamente, a qualunque genere di classifica, da quelle più specifiche sul MCU a quelle più generali dei best of del 2022.

Un utente lo mette al primo posto assieme a una scena di un altro Speciale Marvel, quello dei Guardiani della Galassia di James Gunn, e a “gran parte di Black Panther: Wakanda Forever”. Un altro utente lo definisce “il progetto MCU più unico da diverso tempo a questa parte”. Un terzo utente lo mette nella sua Top 4 migliori horror dell’anno al fianco di giganti come The Northman, Pearl e Wendell & Wild, specificando che il film non rientrerebbe esattamente nella categoria film ma che era “troppo bello per lasciarlo fuori”.

Trovate in calce tutti i vari post degli utenti e qui la nostra recensione di Licantropus. Voi l’avete visto? Siete d’accordo con queste classifiche? Ditecelo nei commenti!